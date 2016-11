Fahrer war betrunken :  19-Jähriger bei Suff-Fahrt schwer verletzt

In Beromünster LU hat ein Autofahrer (19) in der Nacht auf heute einen schweren Unfall gebaut. Auf der Strasse, die von Menziken Richtung Schwarzenbach führt, kam sein BMW von der Strasse ab und prallte seitlich in einen Baum. Der Beifahrer, ebenfalls 19 Jahre alt, wurde dabei schwer verletzt.

Der junge Mann musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Fahrer hingegen erlitt nur leichte Verletzungen und wurde mit der Ambulanz transportiert. Wie ein Atemlufttest ergab, war er zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,73 mg/l auf, was knapp 1,5 Promille entspricht.

Weil das Unfallauto mit einem Kran geborgen werden musste, war die Strasse zwischen Menziken und Schwerzenbach für mehrere Stunden gesperrt. (lha)