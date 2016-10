Betrüger stiehlt Rentnerin 60'000 Franken: Gibt sich als Polizist aus

Ein Mann rief am frühen Dienstagnachmittag eine 82-jährige Rentnerin an. Wie die Kantonpolizei Nidwalden heute mitteilt, gab sich der Unbekannte als Polizist aus und überzeugte die Frau, auf der Bank mehr als 60'000 Franken abzuheben.

Die Rentnerin übergab dieses Geld danach an einem Ort, den der oder die Täter vorab bestimmt hatten.

Es war nicht der einzige falsche Polizist, der diese Woche in Nidwalden sein Unwesen trieb: Bereits am Montag riefen Unbekannte zwei Rentnerinnen an, gaben sich als Polizisten aus und erkundigten sich nach Bankkontendaten der Frauen.

Die Polizei erinnert daran, dass Polizisten nie am Telefon Geld verlangen und auch niemals per Telefon Anweisungen für Zahlungen oder Überweisungen erteilen. Die Polizei rät, misstrauisch zu sein, wenn sich Unbekannte am Telefon als Polizisten, Verwandte oder Bekannte ausgeben.

Unbekannten sollten weder über Telefon noch via Internet Auskünfte gegeben werden zur familiären Situation oder Geldangelegenheiten. Verlange jemand am Telefon Geld oder wirke ein Anruf verdächtig, sollten Angehörige oder die Polizei verständigt werden. (SDA)