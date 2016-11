Er fuhr offenbar korrekt :  17-jähriger Töfflifahrer nach Horror-Crash tot

Ein 17-jähriger Töfffahrer hat einen Horror-Crash im Muotathal nicht überlebt. Dies schreibt die Schwyzer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der junge Fahrer fuhr am Dienstagmorgen auf der Hauptstrasse in Richtung Muotathal. Aus bisher noch nicht geklärten Gründen kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Töfffahrer wurde auf einen angrenzenden Vorplatz geschleudert. Der 17-jährige Zweiradlenker erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Der Verunfallte ist gleichentags im Spital verstorben.

Gemäss ersten Spuren soll der Jugendliche aus der Region korrekt rechts auf der Strasse gefahren sein. Der Wagen hatte anscheinend zum Überholen angesetzt, heisst es beim «Boten der Urschweiz».