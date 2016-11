Der Kanton bezahlt die Flüge :  Urner Bergler pendeln mit dem Heli

Heli oder Hotel? Vor dieser Entscheidung stehen die Meientaler auch in diesem Winter – falls die Strasse in ihr Bergdorf wegen Lawinengefahr gesperrt ist und sie nach der Arbeit im Tal Feierabend haben.

Denn wenn der Helikopter am Abend witterungsbedingt nicht nach Meien zurückfliegen kann, werden die Pendler in Hotels in Wassen untergebracht.

Wie schon in den vergangenen Wintern übernehme der Kanton die Kosten für die Helikoptertransporte vom Meiendörfli nach Wassen und zurück sowie für allfällige Übernachtungen, teilte die Urner Baudirektion heute mit. Sie sei überzeugt, dass damit den Meientalern das Leben im Winter erleichtert werde.

Auch der Besamer fliegt durch die Lüfte

Der Helikopter wird eingesetzt, wenn die Strasse ins Meiental wegen Lawinengefahr oder Schneerutschen gesperrt ist. Die Pendler können sich bei der Gemeindekanzlei Wassen melden. Diese organisiert den Helikoptertransport, der auch dem Arzt, der Spitex, der Hebamme oder in dringenden Fällen dem Tierarzt und dem Besamer zur Verfügung steht.

Das auf 1300 Metern Höhe gelegene Meiendörfli liegt an der Sustenpassstrasse. Im Meiental wohnen rund 60 Personen. Die Strasse nach Wassen ist im Winter im Schnitt während rund einer Woche gesperrt. 2014 war aus finanziellen Gründen auf den Bau einer Winternotstrasse verzichtet worden. (SDA/bih)