Brutalo-Roboter aus der Innerschweiz :  «Obwalden Overlord» kämpft im US-TV

Zunächst hielt er sich ganz wacker. Immer wieder versuchte der lediglich mit einer Metallstange bewaffnete Roboter mit dem Namen Obwalden Overlord seinen Gegner anzugreifen und auf ihn einzuprügeln.

Doch dann zündete sein Gegner Warhead seinen Flammenwerfer und röstete Overlord zu Tode – nach drei Minuten schied der Kampfroboter in der Qualifikationsrunde der TV-Show «Battlebots» des US-Senders ABC aus.

Gebaut hat Obwalden Overlord der in Frankreich lebende Brite Rob Knight. Doch der Name des Roboters kommt nicht von ungefähr. Sein Innenleben stammt aus der Zentralschweiz. Das auf Mikroantriebe spezialisierte Unternehmen Maxon aus Sachseln OW hat die 30 Motoren entwickelt, die den Roboter bewegen.

«Hätte Rob Knight einen ähnlichen Roboter gebaut wie alle anderen, wäre das nicht interessant gewesen. Aber er ist eben ein richtiger Pionier. Das gefällt mir und widerspiegelt unsere eigene Philosophie», begründet Maxon-CEO Eugen Elmiger in der «Obwaldner Zeitung» sein Engagement.

In der Tat ist Obwalden Overlord in der bizarren Welt der Roboterkämpfe ein Unikum. Er war diesen Sommer der erste humanoide Roboter, der an einem TV-Battle teilgenommen hat.

«Wir haben versucht, die menschliche Anatomie so gut wie möglich nachzubauen», sagt Knight. Gelenkt wird Overlord nicht über eine herkömmliche Fernsteuerung, sondern über eine Art Exoskelett: Der Roboter ahmt so die Bewegungen seines Steuermanns nach.

Doch letztlich hatte dieses Meisterwerk der Ingenieurkunst im Ernstkampf der Brachial-Gewalt seines Kontrahenten nichts entgegenzusetzen. Der arg lädierte Roboter steht derzeit in Eugen Elmigers Büro in Sachseln: «Wie seine Zukunft aussieht, können wir noch nicht sagen.»