Whirlpool brennt lichterloh: In Cham ZG fängt Whirpool plötzlich Feuer

In der Nacht auf Montag, kurz nach 1.30 Uhr, ging bei der Zuger Polizei eine Meldung ein, dass es auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Cham brenne. Es handelte sich um ein Whirlpool, der in Brand geraten war. Die mit 25 Mann ausgerückte Feuerwehr konnte das offene Feuer daraufhin löschen.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt jedoch mehrere Tausend Franken. Was genau passiert ist, ist noch nicht klar und wird zurzeit von der Polizei ermittelt. Man geht von einem technischen Defekt am Whirlpool aus. (rey)