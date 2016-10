Mann erschiesst Ehefrau in Zug: Polizei geht von gemeinamen Suizid aus

Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstag kurz vor 15 Uhr tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ihr Ehemann befand sich ebenfalls in der Wohnung. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus.

Nach ersten Erkenntnissen hat der 88-Jährige seine Ehefrau erschossen und wollte sich anschliessend selber das Leben nehmen. Der Mann überlebte jedoch. Er wird medizinisch betreut. Die Polizei geht von einer «gemeinsamen suizidalen Absicht» aus.

Die Umstände der Tat seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen, heisst es in der Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden vom Freitag weiter. Angehörige der Verstorbenen hatten die Polizei alarmiert. (SDA)