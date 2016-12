Ausgerechnet vor der Neujahrsnacht! :  Andermatt verbietet Feuerwerke wegen Waldbrandgefahr

Die Urner Gemeinde Andermatt hat heute ein Feuerverbot erlassen. Untersagt ist damit ausgerechnet vor der Neujahrsnacht nicht nur das Entfachen von Feuer, sondern auch das Wegwerfen von Raucherwaren oder das Entzünden von Feuerwerkskörpern.

Das Feuerverbot ist umfassend. Es gilt im Wald, an Waldrändern, im Siedlungsgebiet und in der offenen Landschaft. Der Gemeinderat begründet das Verbot mit der aktuellen Wettersituation.

Wegen der herrschenden Trockenheit ist es in den letzten Tagen in Graubünden und im Tessin bereits zu mehreren Waldbränden gekommen. Im Tessin und in einigen Regionen in Graubünden wurde bereits ein absolutes Feuerwerk-Verbot ausgesprochen. (SDA/noo)