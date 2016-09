130'000 Franken weg! :  Falscher Polizist nimmt Zuger Seniorin aus

Eine 88-jährige Frau aus dem Kanton Zug ist Opfer eines Trickbetrügers geworden: Sie übergab dem Mann, der sich als Polizist ausgab, 130'000 Franken. Die Zuger Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Der unbekannte Mann hatte die Seniorin in der vergangenen Woche mehrmals angerufen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten. Der vermeintliche Polizist erklärte, dass er in einem Betrugsfall ermittle und zwei Personen verhaftet habe.

Bei diesen Verhafteten seien «viele höchstpersönliche Daten wie die Bankadresse der 88-Jährigen» gefunden worden. Der falsche Polizist bat die Seniorin deshalb bei der Aufklärung des Falles mitzuhelfen. Wie gebeten, hob die Frau daraufhin bei ihrer Bank Geld ab und übergab es später einer bestimmten Person.

Die Zuger Polizei warnt in ihrer Mitteilung vor dieser bekannten Betrugsmasche und rät zu einem gesunden Misstrauen: «Die Zuger Polizei verlangt von den Bürgerinnen und Bürgern niemals Geld und weist diese auch nicht zu Banküberweisungen oder Bargeldzahlungen an.» (sda)