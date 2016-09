Zehntausende Franken Schaden :  Brand in Berner Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Bern ist am frühen Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden, der Schaden ist indes erheblich. Zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Wieso es im Wohnzimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes am Landhausweg brannte, sei unklar, teilte das Feuerwehrkommando der Stadt Bern mit. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht.