Plastiksäckli in der Migros: Die dreisten Tricks der Säckli-Diebe

Pünktlich zum 1. November beginnt für die Migros die «Säcklirevolution». Seit heute gelten die ehemals kostenlosen Plastiktaschen als Warengut. In allen 600 Filialen erhalten die Rascheldinger einen Strichcode und kosten offiziell fünf Rappen.

An den Kassen ist diese Änderung gut kommuniziert, wie ein Augenschein in der Migros Stadelhofen ergab. Überall gibts Hinweise und auch die Mitarbeiter sind informiert. An den Self-Checkout Maschinen befinden sich die Säckli noch am selben Ort. Am Automat gibt es aber einen Scancode, der verwendet werden muss. Dabei fiel auf: Nicht alle halten sich dran!

Schlupfloch erkannt

Ein Test von Blick zeigt, dass es noch mehr Schlupflöcher gibt. In der Frucht- und Gemüseabteilung gibt es weiterhin Säckli. Niemand hinderte die Kunden daran, sich dort mit Plstiksäcken einzudecken, diese nach der Kasse aus der Hosentasche zu füllen und mit der Ware zufüllen.

Beim Coop hat man bereits letzte Woche in zehn Filialen mit der Revolution begonnen. Die Erfahrungen sind erfreulich. «Die Kundinnen und Kunden haben mehrheitlich positiv reagiert und dank unserer Massnahme wurde die Anzahl der abgegebenen Plastiksäckli in der letzten Woche um über 80 Prozent gesenkt», meint Urs Meier von der Medienstelle.

Auch in einer Umfrage von BLICK bei Kunden kommt die Änderung gut an (siehe Bildergalerie unten).