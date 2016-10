Schweizer klagt an: «Die Schweiz lässt mich verhungern»

Wenn Menschen in unserem Land abstürzen

Am Rande der Schweiz

Der Schweiz gehts richtig gut. Wir werden regelmässig zu den reichsten Ländern weltweit gezählt. Die Finanzkrise haben wir prima weggesteckt, auch den Frankenschock besser verkraftet als erwartet. Und für 2017 rechnet der Bundesrat mit einem weiterem Wirtschaftswachstum und noch weniger Arbeitslosen.

Und doch fallen immer mehr Menschen aus der Gesellschaft der Erfolgreichen. Die Städteinitiative Sozialpolitik stellte fest, dass 14 untersuchte kleinere und grosse Städte 2015 insgesamt 2,2 Prozent mehr Sozialhilfefälle verzeichneten. Längst müssen nicht nur in Zürich, Genf oder Basel Menschen aufs Sozialamt. Im Gegenteil drängen die hohen Lebenskosten die Armen in mittelgrosse und kleinere Städte wie Schlieren ZH, Biel BE oder Chur ab. Dort leiden sie einerseits unter der Isolation durch die Armut – und andererseits unter dem Stigma, die kleinstädtische Nähe mit sich bringt.

Die Fachhochschule Bern schätzt, dass jeder vierte Bezugsberechtigte es nicht wagt, aufs Sozialamt zu gehen. Armut und Abhängigkeit sind in der reichen Schweiz eine Schande – was es erschwert, ihr zu entkommen. Die durchschnittliche Bezugsdauer von Sozialhilfe steigt seit Jahren.

BLICK kennt viele Betroffene.