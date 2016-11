Wölfe tappen in die Foto-Falle :  Das ist das Walliser Rudel!

«Das Rudel umfasst aktuell mindestens vier Wölfe, darunter auch diesjährige Jungtiere», wie die Gruppe Wolf Schweiz am Mittwoch mitteilte. Über die Anzahl der Jungwölfe könne man noch keine definitiven Aussagen machen.

Normalerweise seien die Jungtiere mit beiden Elterntieren unterwegs, sagte David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Obwohl vier Wölfe aufgenommen worden seien, könne man die Präsenz von weiteren Tieren nicht ausschliessen.

Die Fotos, die der «Walliser Bote» am Mittwoch veröffentlichte, waren im Verlauf des Novembers in den sogenannten Schattenbergen in der Augstbordregion im Oberwallis aufgenommen worden. Sie zeigen die Wölfe sowohl im herbstlichen Alpengebiet wie auch bereits im Schnee.

Die Gruppe Wolf Schweiz führte auf eigene Faust ein Monitoring durch, übermittelte die Bilder jedoch an den Bund und den Kanton Wallis. Die Jungwölfe befinden sich mit einem Alter von sechs Monaten mittlerweile in der mobilen Phase und folgen ihren Eltern auf Streifzüge.

Der Kanton Wallis hatte das Rudel Anfang November bestätigt und von mindestens drei Jungtieren gesprochen. Weil im Streifgebiet des Rudels seit diesem Sommer 17 Nutztiere in geschützten Lagen gerissen wurden, will der Kanton das Rudel um ein Jungtier verringern.

Allerdings hat der Kanton Wallis im Gegensatz zu Einzelabschüssen bei Rudeln keine Entscheidungsgewalt mehr. Der Kanton reichte deshalb beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) ein Gesuch für die Regulierung des diesjährigen Nachwuchses ein.

Die Antwort des Bundes wird bis Ende Jahr erwartet. Die Regulation könnte darauf bis Ende März erfolgen. In der Schweiz wurden bisher Wolfsrudel im Calanda-Massiv im Kanton Graubünden sowie im Morobbia-Tal im Tessin registriert. (SDA)