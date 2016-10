Winter im Anmarsch :  Hagelsturm lässt Bieler kalt

Innert kürzester Zeit wurde in Biel heute Winter. Die Temperaturen sanken auf rund fünf Grad und die Landschaft wurde mit einer weissen Schicht überzogen. Verantwortlich dafür: Viele kleine Hagelkörner.

Blitz und Donner kündeten das Herbstgewitter an – dann folgte der Hagel. Laut BLICK-Leserreporter tobte der eisige Wintersturm nur regional, einige Gebiete der Stadt wurden vom Hagel verschont – und wurden dafür verregnet.

Rund eine halbe Stunde prasselten die Hagelkörner auf Biel, bis das Unwetter zum Regen überging. Die kalten Temperaturen liessen jedoch zu, dass die weisse Hagelschicht noch etwas länger auf den Strassen verweilte und damit der Stadt teils einen winterlichen Look verpasste.

In der Region Biel sei der winterliche Sturm zwar besonders stark – doch auch in anderen Teilen der Schweiz sei es heute ungemütlich: In der Region Zürich, in der Zentralschweiz um Goldau, im Emmental und am Bodensee ist das Wetter kalt und nass. Auch Graupel, also kleinere Hagelkörner, seien möglich, sagt Cédric Sütterlin von «Meteonews».

Im Bündnerland erwarte «Meteonews» jedoch Schneefall – und bis zu 20 Zentimeter Neuschnee bis morgen früh.

In der Nacht würden sich die Wetterverhältnisse ansonste jedoch etwas verbessern, sagt Sütterlin. «Die Kaltluftmasse wird zwar bis Mitte Woche bestehen bleiben, Montag wird jedoch grösstenteils trocken bleiben». Mittwoch könnte sogar noch ganz sonnig werden – Dank Bise jedoch noch immer kalt bleiben.

«Auf nächstes Wochenende hin, werden die Temperaturen möglicherweise etwas besser», sagt der Meteorologe. Jedoch nur minim: 14 bis 15 Grad sind dann das Höchste der Gefühle. (kra)