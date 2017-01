Winter Fünf bis zehn Zentimeter Schnee im Flachland gefallen

BERN - BE - In der Nacht auf Dienstag ist der lang ersehnte erste Schnee im Flachland gefallen. Nach Angaben der Wetterdienste Meteonews und SRF Meteo dürften es in der Deutschschweiz fünf bis zehn Zentimeter Schnee gewesen sein.