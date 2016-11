Wilder November :  So föhn ist die Schweiz

Föhn ist schön! Kurz vor dem ersten Advent wird es noch einmal Frühling in der Schweiz. Der warme, trockene Südwind brachte heute bis zu 20 Grad in die Alpentäler. Die höchste Temperatur wurde in Giswil OW gemessen: sagenhafte 21,6 Grad. In Rorschach SG kletterte das Quecksilber laut MeteoNews auf 20,9 Grad und in Wädenswil ZH auf 20.5 Grad.

In den Bergen brachte der Föhn Orkanböen mit sich: Auf dem Titlis blies er mit 141 km/h und auf dem Jungfraujoch sogar mit über 160 km/h. Und auch im Tal wurden heftige Föhnböen registriert – die stärksten in Altdorf UR mit 124 km/h und Meiringen BE mit 120 km/h.

Unterdessen genoss die Schweiz den Augenschmaus, den der Föhn mit sich bringt: Von goldgelb über stahlblau bis mausgrau zeigte der Himmel heute sein ganzes Farbspektrum. (SDA/kra)