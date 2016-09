Wetter Zum Herbstanfang kündigt sich der Altweibersommer an

BERN - BE - Pünktlich zum astronomischen Herbstanfang kündigt sich der Altweibersommer an. Ein Hochdruckgebiet breitet sich über Mitteleuropa aus und bringt viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad, wie der private Wetterdienst MeteoNews am Mittwoch mitteilte.