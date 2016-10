Wetter Kurzer Wintergruss mit Schnee

BERN - BE - Frau Holle hat dieses Jahr schon früh begonnen, ihre Kissen auszuschütten: Am Wochenende ist in der Schweiz Schnee bis auf 900 Meter gefallen. In höheren Lagen wurde am Montagmorgen stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gemessen.