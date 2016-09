Weltraum-Pionier Pascal Jaussi spricht nach Feuer-Attacke :  «Ich werde weiterkämpfen»

Swiss Space Systems (S3) mischt in einer hochsensiblen Branche mit. Die Firma in Payerne VD will kostengünstig Satelliten ins All bringen. Offenbar leben Geschäftsleute in diesem Bereich gefährlich: S3-Chef Pascal Jaussi (40) wurde Ende August gekidnappt, gefoltert, mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet.

Jetzt hat sich der Schweizer erstmals seit der brutalen Attacke öffentlich geäussert. Der Westschweizer Zeitung «24 heures» sagt Jaussi am Telefon: «Es ist hart. Ich habe Schmerzen. Aber ich werde weiterkämpfen.»

Über die Attacke am 26. August kann Jaussi nichts verraten. Weil die Ermittlungen noch laufen.

Sorgen um die Sicherheit der Familie

Jaussi ist den Umständen entsprechend zuversichtlich, was seinen Gesundheitszustand anbelangt: «Ich erhole mich langsam.» Doch wie lange er noch im Spital bleiben muss, kann er nicht sagen. Er wisse nicht, ob er sich Haut transplantieren lassen müsse. 25 Prozent wurde bei der Feuer-Attacke verbrannt. «Ich habe Hochs und Tiefs», sagt Jaussi.

«Ich denke an meine Liebsten, an ihre Sicherheit. Und auch an jene, die an mich denken.» Er erhalte enorm viel Unterstützung, sagt der S3-Chef. «Das tut gut.» Jaussi bedankt sich und versichert: «Ich werde wieder gesund und ins Geschäft zurückkehren.» (noo)