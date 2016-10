Wegen Gletscherschmelze: Bergstation Moosfluh stellt Betrieb ein

Es ist nicht mal ein Jahr her, seit die neue Moosfluhbahn auf dem Aletschgletscher ihren Betrieb aufgenommen hat (BLICK berichtete). Und jetzt muss sie ihn schon wieder einstellen. Das schreibt der «Walliser Bote» heute.

Der Grund: Die Bahn liegt am linken Rand des Gletschers, und dieser schmilzt langsam weg. Die Folge: Der Untergrund bewegt sich, die Bergstation rutscht.

9 Meter in 25 Jahren

Dieses Problem war den Ingenieuren schon beim Bau der Bahn bewusst. Deshalb steht die Station in einer Betonwanne und kann per Knopfdruck hydraulisch ausgerichtet werden. Die Ingenieure hatten damit gerechnet, dass sich das Fundament um 9 Meter in den nächsten 25 Jahren verschieben würde.

Aber: In den letzten Wochen haben sich die Rutschungen beschleunigt. Bis zu 70 Zentimeter pro Tag habe sich die überwachte Fläche pro Tag bewegt, schreibt der «Walliser Bote».

Hohlraum muss gefüllt werden

Unter der Wanne der Bergstation hat sich aufgrund der Verschiebung des Untergrund ein Hohlraum gebildet. «Den Hohlraum gilt es nun so bald als möglich zu hinterfüllen, damit der Betrieb der Gletscherbahn auf den Winter hin wieder planungsgemäss aufgenommen werden kann», sagt Valentin König, CEO der Aletsch Riederalp Bahnen AG. Eine vorzeitige Massnahme – denn die Einstellung des Betriebs nach der Herbstsaison war eigentlich erst eine Woche später geplant gewesen.

Gletscher schmelzen extrem schnell

Sind dies die Auswirkungen des Klimawandels? Fest steht, dass die Gletscher noch nie so rasch schmolzen wie in den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts. Der Welt-Gletscher-Beobachtungsdienst an der Universität Zürich hat letztes Jahr gar bekanntgegeben, dass bei gleichbleibendem Klimawandel bis Ende des Jahrhunderts 90 Prozent des Eises verschwunden sein werden. (stj)