Wasser floss auf Eis :  Sabotage auf dem Curling-Feld?

3. Januar, Curlinghalle Visp VS: Jules Albrecht, Präsident und technischer Leiter des Curling Club Visp, betritt die Eishalle. Ihn trifft fast der Schlag, als er sieht, dass rund ein Viertel des Eises unter Wasser steht. «Ich musste unweigerlich an die Sabotage beim Skilift in Münster denken», sagt er zum «Walliser Boten». Schon letzte Woche sabotierte ein Unbekannter dort die Piste. Er manipulierte die Beschneiungsanlagen und liess es regnen (BLICK berichtete). Das Resultat: Eine riesige Eisfläche mitten auf der Skipiste – lebensgefährlich!

In Visp ist nun die Eisfläche komplett ruiniert. Wann genau das Unglück geschah, ist unklar. Allerdings müsse dies am Nachmittag gewesen sein, sagt Albrecht. Er habe nämlich am Morgen die Curlinghalle bereits besucht, und da sei noch alles in Ordnung gewesen.

Wasserhahn war aufgedreht

Woher das Wasser kam, entdeckte Albrecht rasch: Der Wasserhahn, an den für die Eisaufbereitung ein Schlauch angeschlossen wird, war offen. «Er liess sich rund einen Viertel zudrehen», sagt Albrecht dem «Walliser Boten». Allerdings befindet sich dieser Wasserhahn in einem gesicherten Kasten – dessen Schlüssel man sich aber schnell irgendwo besorgen kann.

Das Wasser, das vermutlich während mehrerer Stunden aus dem Wasserhahn geflossen war, beschädigte die Eisschicht so stark, dass diese komplett neu aufbereitet werden musste. Rund sechs Tage dauerten die Reparaturarbeiten, mehrere Teamtrainings und ein Turnier mit fast 60 Teilnehmern mussten abgesagt werden.

Eingänge durch Badge-System geschützt

Der Visper Curlingclub geht derweil von einem Sabotageakt aus. «Ein Wasserhahn kann sich nicht von selber lösen. Und niemand, auch nicht die Abwarte der benachbarten Hockeyhalle, haben den Hahn an diesem Tag gebraucht», sagt Albrecht. Auch die Eingänge der Halle seien sicher und werden normalerweise mit einem Badge-System bedient. Allerdings würden sie mit einer Alarmanlage gesichert – und diese wird während der Matches ausgeschaltet. «Vielleicht hat man vergessen, die Anlage wieder einzuschalten», meint Albrecht.

Der Curlingclub Visp verzichtet auf eine Anzeige, denn: «Wir können nicht zu 100 Prozent sagen, ob es sich tatsächlich um Sabotage handelt.» (stj)