Vom wegrollenden Auto erdrückt :  Taxi-Fahrer (79) stirbt im Dienst

Ein Taxifahrer wollte heute in Orbe VD bei einem Gruppentransport zu einer Schule ein Kind in sein Auto einsteigen lassen. Dazu parkierte er sein Fahrzeug an einem leichten Abhang. Vermutlich unterliess er es dabei, die Handbremse anzuziehen: Als er das Kind im Taxi platzieren wollte, rollte das Auto weg.

Der 79-jährige Taxifahrer wurde zwischen dem Auto und einem Gebüsch eingeklemmt und schwer verletzt.

Trotz der Bemühungen von Feuerwehr und Sanität starb der Mann beim Transport ins Spital, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eröffnet. (noo)