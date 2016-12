Gegen 3.40 Uhr heute Morgen früh geriet ein Nebengebäude eines Hotel-Restaurants in Ried-Brig VS in Brand. Das Gebäude wurde durch den Brand total zerstört, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.

Ein Anwohner wurde durch starken Rauchgeruch geweckt und meldete der Kantonspolizei den Brandausbruch.

Innert kürzester Zeit stand das Gasthaus in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und konnte so ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Aus Sicherheitsgründen wurde das Wirtepaar evakuiert. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Noch ist nicht klar, was den Brand ausgelöst hat, eine Untersuchung wurde eingeleitet. (nbb)