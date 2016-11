Nach Streifkollision :  Matterhorn-Gotthard-Bahn unterbrochen

Auf der Matterhorn-Gotthard-Bahn ist es am Samstagmorgen zu einer Streifkollision zwischen zwei entgegenkommenden Zügen gekommen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Zug aus Zermatt habe bei der Kreuzungsstelle Ackersand bei Visp VS kurz nach sieben Uhr aus noch unbekannten Gründen nicht rechtzeitig angehalten, sagte Barbara Truffer, die Sprecherin der Matterhorn Gotthard Bahn, am Samstagmorgen auf Anfrage. Dadurch hätten sich die beiden Wagen leicht ineinander verkeilt.



In den Zügen sassen insgesamt 45 Passagiere. Sie und die Lokführer blieben unverletzt. Die Strecke war während rund zwei Stunden unterbrochen. Um 9.13 Uhr fuhr der erste Zug wieder ab Zermatt, um 10.08 Uhr ab Visp. Trotzdem musste weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden. (SDA)