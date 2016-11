Seit Freitag vermisst :  Wo ist Paul Rogenmoser?

Die Walliser Kantonspolizei sucht nach Paul Rogenmoser (69). «Auf Wunsch der Familie», wie es in einer Mitteilung heisst. Der Mann habe am vergangenen Freitag seine Wohnung in Brig in unbekannter Richtung verlassen.

Bei seinem Verschwinden trug der schlanke, 186 Zentimeter grosse Mann eine brille mit schwarzem Gestell, blaue Jeans und einen weinroten Pullover. Zudem habe er einen grauen Faserpelz und eine Mammut-Jacke getragen.

Wer Rogenmoser gesehen hat oder Hinweise hat über seinen Verbleib, kann sich bei der Walliser Kantonspolizei melden (027 326 56 56). (noo)