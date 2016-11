Rettungseinsatz im Wallis: Lawine verschüttet drei Alpinisten

Am Sonntagnachmittag ist eine grosse Lawine im Simplongebiet niedergegangen. Dabei wurden drei Skitourengeher verschüttet. Sie konnten von ihren Kameraden befreit werden, bevor die Rettungskräfte eintrafen, teilt Air Zermatt auf Facebook mit. Sie wurden mit unbekannten Verletzungen ins Spital Visp geflogen.Im Einsatz waren mehrere Helikopter, Rettungsspezialisten und Lawinenhundeführer mit ihren Hunden.

Darüber hinaus mussten am Wochenende mehrere Patienten mit internistischen und neurologischen Erkrankungen in Zentrumsspitäler nach Sion und Bern transportiert werden. Und am Samstagabend konnte eine 65-jährige Patientin erfolgreich wiederbelebt werden und zur Herzkatheter-Untersuchung und Intensivbehandlung ins Zentrumsspital transportiert werden. (rey)