«Musliminnen wollen sich nicht mehr exponieren» :  Sinkende Nachfrage nach Burkas und Burkinis

In den muslimischen Kleiderläden waren Burkinis noch vor ein paar Jahren der Renner. In der arabischen Welt füllten sie die Seiten der Frauenmagazine. Hierzulande waren sie vor allem in der französischen Schweiz zu sehen. Diese Zeiten jedoch sind vorbei.

A.H.* betreibt seit bald neun Jahren den Online-Shops Zohra. Es gab Zeiten, da lief das Geschäft sehr gut, sagt sie. In den letzten beiden Jahren sei Umsatz mit Burkinis aber massiv eingebrochen.

«Die muslimischen Frauen möchten sich nicht mehr exponieren», glaubt H. Das trifft auch auf sie selbst zu – die Genfer Unternehmerin möchte lieber anonym bleiben.

Sie betont: «Die Diskussion um muslimische Bekleidung in der Öffentlichkeit ist mit sehr viel Hass verbunden». Die Frauen würden deshalb zurückhaltender. «Strenggläubige Musliminnen bleiben lieber Zuhause, als im Burkini in die Badi zu gehen.»

«Eine Nachfrage nach Burkas gibt es nicht»

Mitte September hat der Schweizer Nationalrat einem nationalen Burka-Verbot zugestimmt – wenn auch nur knapp (BLICK berichtete).

A.H. hält einen solchen Entscheid für überflüssig. «Eine wirkliche Nachfrage nach Burkas gibt es hierzulande nicht», sagt sie. Die Frauen, die man in der Schweiz in einer Burka auf der Strasse sieht, seien meist Ausländerinnen. «Ich kann die ganze Aufregung um dieses Kleidungsstück nicht verstehen.»

Nur eine verschwindend geringe Menge von Schweizer Musliminnen würden wirklich eine Burka tragen, geschweige dann eine in der Schweiz kaufen. «Diese Kleidung wird meist im Ausland gekauft oder bestellt.» Sie selbst hat deshalb gar nie Burkas auf ihrer Webseite angeboten.

Im Online-Shop Zohra verkaufen sich derzeit vor allem die Kopftücher und Foulards. «Ich biete eine grosse Auswahl an Hijabs in allen Farben an.» Gerade die moderne muslimische Frau achte sehr auf Stoffe und Farben. Das Kopftuch sei Accessoire, dass täglich getragen würde und deshalb auch gut aussehen müsse.

Amazon verkauft sexy Burka-Kostüm

Das Online-Versandhaus Amazon vertreibt derweil in Grossbritannien eine ganz anderes muslimisches Outfit: Die sexy Saudi-Burka. Ein Mini-Kleid in schwarz mit Schleier das mehr einem Party-Dress gleicht, als einem religiösen Kostüm.

Die Reaktionen waren gross, wie die deutsche Ausgabe der «Huffington Post» schreibt: «Ihr seid alle ekelhafte Rassisten. Euer Kostüm hat nichts mit meiner Kultur zu tun», war nur einer der Kommentar auf der Webseite des Onlinehandels.

Dieser reagierte und entfernte das Outfit von der Seite. Ein Pressesprecher des Unternehmens sagte der britischen Nachrichtenagentur SWNS: «Alle Drittanbieter auf unserer Seite müssen sich an unsere Richtlinien halten. Andernfalls müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Zu diesen gehört auch die Löschung des Accounts.»