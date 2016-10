Makabere Juso-Aktion :  «Sofia starb, weil es keinen Nachtzug gab»

Lustig-makabre Aktion der Freiburger Jungsozialisten: Die Rede ist von einer 16-jährigen Sofia. Sie soll an einem Samstagabend in Murten keinen Nachtbus oder Nachtzug gehabt haben. Ein Szenario, dass die meisten Landbewohner kennen und als Gelegenheit nutzen, eine Freinacht zu machen.

Nicht aber Sofia: «Sie musste wohl oder übel die Nacht in der Kälte und Hunger am Bahnhof verbringen, was sie offensichtlich nicht überlebt hat», so die Jusos. Bebildert wird der Facebook-Post mit einem Skelett, das einsam auf dem Perron eines Bahnhofs wartet.

Mit der Provokation will die Jungpartei für mehr Nachtverbindungen werben. «Es geht uns um die Solidarität mit den Bewohnern von Randregionen», so die Partei. Sie appelliert an Staatsräte und Grossräte ihre Wahlversprechen nicht zu vergessen und die Mittel für den öffentlichen Verkehr zu erhöhen. (mje)