Klingende Namen :  Darbellay und Couchepin werden Präsidentinnen

Die neue Stadtpräsidentin von Martigny VS heisst Anne-Laure Couchepin Vouilloz (FDP). Die Tochter von alt Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) setzte sich mit 3259 zu 2409 Stimmen deutlich gegen ihren Widersacher Benoît Bender (CVP) durch.

Die 39-Jährige tritt damit in die grossen Fussstapfen ihres Vaters. Dieser amtete während 14 Jahren selbst als Stadtpräsident, bevor er 1998 in die Landesregierung gewählt wurde. In Martigny wurde er gern als König bezeichnet.

Neue Königin der Nachbargemeine Martigny-Combe ist Florence Carron Darbellay. Die Ehefrau des ehemaligen CVP-Präsidenten Christophe Darbellay ist die erste Frau an der Spitze der Gemeinde.

Nach ihrem Sieg gegen FDP-Kandidatin Dominique Chappot zeigte sie sich gegenüber der Zeitung «Le Nouvelliste» «sehr glücklich». Sie freue sich auf die anstehenden Aufgaben, erklärte die 43-jährige Anwältin.

Im September hatte ihr Mann der Öffentlichkeit gestanden, ein aussereheliches Kind gezeugt zu haben. Die Familie hielt dennoch zusammen – somit könnten die Darbellays schon bald zu einem echten Politpaar werden. Christophe Darbellay will im nächsten Jahr in die Walliser Regierung einziehen.

Gewählt hat auch Naters. Der neue Gemeindepräsident ist SVP-Nationalrat Franz Ruppen.