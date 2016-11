Toter bei Polizeieinsatz in Waadt: Kongo fordert Erklärung von Schweiz

Die Demokratische Republik Kongo hat von den Schweizer Behörden eine Erklärung zum Fall eines bei einem Polizeieinsatz in Bex VD getöteten Staatsbürgers verlangt. Auch der Schweizer Botschafter in Kinshasa wurde in der Angelegenheit zitiert.

Ein Mitarbeiter der kongolesischen Botschaft in Bern bestätigte am Montag auf Anfrage einen Bericht der Westschweizer Zeitung «Le Matin«, wonach die Demokratische Republik Kongo nach dem Drama in Bex ein Schreiben ans Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) adressiert hat.

Sein Land wolle wissen, was bei dem Polizeieinsatz wirklich passiert sei. Eine Antwort liege noch nicht vor. «Wir werden die Entwicklung dieser Affäre aber sehr aufmerksam verfolgen», sagte der Mitarbeiter der Botschaft.

Proteste gegen Polizeigewalt

Der Tod des 27-Jährigen habe sehr starke Emotionen ausgelöst, erklärte der Botschaftsmitarbeiter weiter. Dies habe man bei der Beerdigung des Mannes sehen können, an der mehr als 300 Personen in einem Trauermarsch durch Lausanne gezogen waren. Die Kundgebung hatte sich auch gegen das sogenannte Racial profiling gerichtet.

Der verstorbene Kongolese war Vater eines siebenjährigen Knaben. Er wurde am 6. November bei einem Einsatz der Waadtländer Polizei tödlich verletzt. Nach Schilderung der Polizei ging er in einem Treppenhaus mit einem Küchenmesser auf die Ordnungshüter los.

Nach der Aufforderung «Stopp Polizei» gab einer der Polizisten mehrere Schüsse in Richtung des Mannes ab. Dieser wurde nach Angaben der Familie des Opfers drei Mal getroffen und starb trotz Rettungsversuchen noch vor Ort. Eine Untersuchung der Geschehnisse ist im Gang. (SDA)