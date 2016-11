Halloween-Krach in Siders VS Teenie-Bande geht mit Baseball-Schlägern auf Familie los

Das Halloween am Montag hat für zwei Mütter, einen Vater und mehrere Kinder in Siders VS mit einem Schock geendet. Sie wurden von Jugendlichen mit Baseballschlägern bis an die Haustüre verfolgt – welche diese zertrümmert haben.