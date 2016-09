Gewalt auf dem Papillorama-Parkplatz :  Rabiate Frau (30) prügelt auf Autofahrerin (25) ein

Nach einer Streifkollison in Kerzers FR ist es am Sonntag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei an dem Unfall beteiligten Frauen gekommen.

Wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt, fuhr eine 30-Jährige vom provisorischen auf den offiziellen Parkplatz des Schmetterlings-Zoos Papillorama, als sie bei einer Kreuzung mit einer entgegenkommenden 25-Jährige Autofahrerin zusammenstiess.

Der Unfall versetzte die 30-Jährige derart in Rage, dass sie die 25-Jährige zunächst «auf übelste beschimpfte» und ihr schliesslich durchs offene Autofenster die Faust an den Kopf schlug. Die Frau machte sich nach dem Zwischenfall aus dem Staub, konnte von der Polizei aber wenig später zu Hause aufgegriffen werden.

Das Opfer der Attacke musste sich wegen Kopfschmerzen zur Kontrolle ins Spital begeben. Laut der Polizei reicht sie Strafantrag wegen Tätlichkeiten und Beschimpfung gegen ihre Kontrahentin ein. (bau)