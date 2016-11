Er trug Fischerkleidung :  Toter Mann (†44) am Ufer des Genfersees gefunden

Eine männliche Leiche ist am Freitag in St-Prex VD tot am Ufer des Genfersees gefunden worden. Der Tote trug Fischerkleidung. Nicht weit vom Leichenfundort trieb ein Rucksack im Wasser.

Im aktuellen Stadium liegen die näheren Umstände des Falls im Dunkeln. Die Behörden ermittelten in alle Richtungen, sagte Florence Maillard, die Sprecherin der Waadtländer Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.

Das Opfer konnte inzwischen identifiziert werden, heiss es in einem Polizeicommuniqué. Es handelt sich demnach Fabrice Ledran aus Frankreich.

Der 44-jährige hatte keinen bekannten Wohnsitz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fall und zur Person machen können. (bau/SDA)