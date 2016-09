Im Wallis stürzt Wanderer in den Tod

Ein Familienvater aus dem Kanton Waadt war mit seiner Frau und seinem Sohn gestern am frühen Abend auf einer Wandertour im Wallis. Sie gingen von der Crêt-du-Midi zum Col du Louché. Von dort aus wollte der Mann die Becs de Bosson (3149 m.ü.M.) besteigen. Da die Ehefrau und der Sohn den Aufstieg als zu beschwerlich einschätzten, kehrten die beiden um. Sie trennten sich und vereinbarten einen Treffpunkt.

Als der 50-Jährige auch nach längerer Zeit nicht am vereinbarten Ort eintraf, alarmierte seine Frau die Rettungkräfte. Beim Suchflug mit einem Helikopter der Air-Glaciers wurde der Vermisste in einem Couloir an der Nordostflanke an den Becs de Bosson entdeckt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Wanderers feststellen, wie die Walliser Kantonspolizei schreibt.