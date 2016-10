Ehefrau in der Wohnung des Liebhabers erschossen :  Eifersüchtiger Neuenburger muss zehn Jahre ins Gefängnis

Im September 2015 kam es in Boudry NE zu einem Tötungsdelikt. Ein 72-jähriger Neuenburger verdächtigte seine Ehefrau, zum wiederholten Mal fremdzugehen. Die rund 20 Jahre jüngere Frau hatte ihm zwei Jahre zuvor gestanden, einen Liebhaber zu haben, aber versichert, dass es vorbei sei.

GPS-Sender an Auto montiert

Der eifersüchtige Ehemann befestigte aufgrund des Verdachts einen GPS-Sender am Auto der Frau und fand diese tatsächlich in der Wohnung ihres früheren Liebhabers. Er erschoss die Frau am Fenster der Wohnung im Erdgeschoss.

Zuvor war es zu einem kurzen Gespräch gekommen, bei dem die Frau verweigert hatte, nach Hause zu kommen. Der Ehemann konnte heute bei der Gerichtsverhandlung die Tränen nicht zurückhalten.

Erneut durchgeladen

Er erinnerte sich nicht an die Schussabgabe und gab an, rasch die Polizei alarmiert zu haben. Der Liebhaber der getöteten Ehefrau gab vor Gericht eine andere Version an: Bevor der Ehemann die Polizei rief, soll er auch noch erfolglos versucht haben, auf ihn loszugehen.

Beim Eintreffen der Polizei stellte sich der Ehemann am Tatabend ohne Widerstand. Die Staatsanwaltschaft folgte der Version des Liebhabers und führte als Beweis an, dass der benutzte Revolver vor der Beschlagnahmung durch die Polizei wieder durchgeladen war.

Verteidigung forderte Verurteilung wegen Totschlags

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung und eine Freiheitsstrafe von elf Jahren.

Der Verteidiger des Angeklagten betonte die verzweifelte Lage seines Mandanten an diesem verhängnisvollen Abend. Er sei von seiner Frau, die er über alle Massen geliebt habe, verletzt worden. Der Anwalt plädierte auf eine Verurteilung wegen Totschlags zu nicht mehr als vier Jahren Gefängnis.

Psychiatrisches Gutachten zum Nachteil des Angeklagten

Das Gericht verwarf die Anträge des Verteidigers und verurteilte den 72-jährigen wegen vorsätzlicher Tötung zu zehn Jahren Gefängnis. Ein Totschlag wurde ausgeschlossen, auch weil ein psychiatrisches Gutachten dem Mann eine gute Beherrschung seiner Gefühle attestiert hatte. (SDA)