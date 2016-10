Diesmal keine Rechtsextremen :  Linke verüben Anschlag auf Asylzentrum

Diesmal kommt der Angriff aus der anderen Ecke: Eine Gruppe von anonymen Linksextremen hat sich auf der Internetplattform Indymedia zum Anschlag auf das zukünftige Asylzentrum in Giffers im Kanton Freiburg bekannt. Unbekannte sind am ersten Oktoberwochenende in ein geplantes Asylheim eingedrungen und haben es komplett geflutet.

«In der Nacht auf Sonntag 2. Oktober 2016 haben wir das Schloss einer Hintertür mit zwei Löchern aufgebohrt und uns so Zutritt zum Gebäude verschafft», schreiben die anonymen Täter. Sie hätten auf sieben Stockwerken die Wasserleitungen aufgeschraubt, um eine Überschwemmung zu verursachen.

Gegen «Ausschaffungsmaschinerie»

Nach der Entdeckung der Sabotage am Montag 3. Oktober wurde umgehend die Trocknung der Räume eingeleitet. Auf welchen Betrag sich der Sachschaden beläuft ist noch unklar. Es wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet und eine entsprechende Untersuchung ist am laufen.

Die Linksaktivisten wollten mit dem Anschlag gegen die «Ausschaffungsmaschinerie» der Schweizer Behörden protestieren und die laufenden Bauarbeiten verzögern. Das Asylzentrum in Giffers soll 2017 eröffnet werden und 250 abgewiesene Asylbewerber beherbergen. Die Pläne sind in der 1500-Seelen-Gemeinde auf viel Widerstand gestossen. Allerdings nicht aus Sorge um die Flüchtlinge. (vac)