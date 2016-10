Leiche aus Horror-Haus von Orbe VD identifiziert, Mieter verhaftet

Die Kantonspolizei Waadt lieferte am Mittwoch die Bestätigung: Mary-Lise D. (55) ist tot! Ihre Leiche wurde am Sonntag in Orbe VD in einem Keller vergraben aufgefunden. Im Haus am Dorfrand lebte sie zusammen mit ihrem Mann, dem arbeitslosen Koch Didier M. (51) und Sohn Fabien (19).

Ihr Ehemann wird verdächtig, mit dem Tod etwas zu tun haben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung gegen ihn. Er selbst wurde laut Aussagen seiner Nachbarin am Sonntag bereits auf den Polizeiposten geholt. Nun befindet sich der Mann in Untersuchungshaft, wie die Polizei schreibt.

Mary-Lises Tochter hatte offenbar am Samstag die Polizei informiert, nachdem sie ihre Mutter telefonisch nicht erreichen konnte. (pma)