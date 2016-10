Exit Genf: Geschwister wollen Freitod des Bruders (82) verhindern

Am kommenden Dienstag, dem 18. Oktober, sollte es soweit sein. Der 82-jähriger Mann aus dem Kanton Genf, nennen wir ihn Pierre, wollte seinem Leben ein Ende setzen. Der Termin mit der Sterbehilfeorganisation Exit war fix, das tödliche Gift stand bereit.

Doch zwei seiner Brüder machten dem lebensmüden Witwer einen Strich durch die Rechnung. Mit juristischen Mitteln kämpfen sie gegen den Freitod ihres älteren Geschwisters, wie die «Tribune de Genève» heute berichtet. Und das zumindest fürs Erste erfolgreich.

Die Brüder Claude (72) und Bernard (82) haben Klage gegen Exit eingereicht und beim Genfer Zivilgericht eine superprovisorische Verfügung erwirkt. Bis zur gerichtlichen Anhörung in eineinhalb Wochen dürfen die Sterbebegleiter dem Genfer nun das Gift nicht aushändigen.

«Er hat Bobos, die jede alte Person haben kann»

Ihr Bruder habe nicht das Recht, seiner Familie «das anzutun», sagt Claude zur «Tribune de Genève». An einem Familientreffen habe man ihn von seinem Entscheid noch abzubringen versucht, doch Pierre liess sich nicht umstimmen. Daraufhin entschlossen die Brüder, den juristischen Weg zu wählen.

Denn sie sind der Meinung: Die Altersgebrechen, die ihr Bruder als Grund für den begleiteten Selbstmord aufführt, lassen einen frühzeitigen Tod nicht rechtfertigen. «Unser Bruder hat Arthrose, Probleme mit dem Sehen, das sind Bobos, die jede alte Person haben kann.» Bei einem Skiausflug im März dieses Jahres sei es ihrem Bruder noch wunderbar gegangen. «Er war in besserer Form als ich», sagt Bernard. Er und sein jüngerer Bruder sind überzeugt, dass Pierre depressiv und deshalb nicht mehr voll urteilsfähig sei.

«Untröstlich» über den Tod der Frau

Anders sieht das ihr Bruder – und Exit Suisse Romande. Die Sterbehilfeorganisation ist zum Schluss gekommen, dass Pierre an einer zu Invalidität führender, altersbedingter Polymorbidität» leide, also an mehreren Erkrankungen, die durch das hohe Alter einer Person bedingt sind. «Ich kann nicht mehr mit meinem Hund tanzen, ich bin zu langsam», erzählt der Sterbewillige. Zudem sei er «untröstlich» über den Tod seiner Frau.

Für die Sterbehilfeorganisation sind das Gründe genug für einen Freitod. «Die Justiz wird uns rechtgeben», ist Pierre Beck, Vizepräsident von Exit Romandie überzeugt. So hält Artikel 6 der Statuten der Organisation explizit fest, dass auch Sterbehilfe bei Altersmorbidität geleistet wird.

Ein Fünftel der Freitode wegen Altersbeschwerden

Auch bei Exit Deutschschweiz, einer unabhängigen Schwesterorganisation von Exit Suisse Romande, ist ein Freitod aufgrund von Altersbeschwerden möglich. Vor zwei Jahren hat die Sterbehilfeorganisation auf Druck seiner Mitglieder die Statuten geändert. Seither steht darin explizit, dass sich Exit für den Altersfreitod einsetzt. «Es handelt sich um ein mittel- bis längerfristiges Ziel, an dem wir politisch und im Hinblick auf die Ärzteschaft arbeiten», sagt Heidi Vogt, Leiterin Freitodbegleitung bei Exit Deutsche Schweiz, zu BLICK.

An der effektiven Praxis habe sich derweil nichts geändert. Seit Jahren handle es sich bei rund einem Fünftel der Sterbehilfen um Freitodbegleitungen von Menschen mit Altersbeschwerden, sagt Vogt. Damit sind diese der zweithäufigste Grund für Sterbehilfe – nach dem Sterbewunsch Nummer 1: Krebs.

Dass Familie sich juristisch wehrt, ist sehr selten

Wer sich mit Exit das Leben nehmen möchte, muss laut Statuten entweder eine hoffnungslose Prognose haben, an unerträglichen Beschwerden leiden oder eine unzumutbare Behinderung haben. Altersbeschwerden, zum Beispiel eine schwere Arthrose oder eine starke Sehbehinderung, könnten unter diese Bedingungen fallen, sagt Vogt. Ob ein Altersleiden tatsächlich zu unerträglichen Beschwerden führt oder eine unzumutbare Behinderung darstellt, hänge dabei von der subjektiven Beurteilung des Betroffenen ab. Zudem wird ein ärztliches Zeugnis benötigt, in dem ein Mediziner die Beschwerden beschreibt und die Urteilsfähigkeit der Person bestätigt. Schliesslich stellt der Arzt das Rezept für das tödliche Gift aus.

Dass der Arzt oder auch die Familie oder ein Beistand dabei gegen den Freitodwunsch einer Person opponiere, gebe es ab und zu, sagt Vogt. «Dass Familienangehörige schliesslich sogar juristisch gegen den Entscheid wehrten, kommt allerdings praktisch nie vor.»