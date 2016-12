Wer stach am Weihnachtsmorgen in der Nähe einer Einsiedelei in Bramois VS zu? Zwei Tage nach der blutigen Attacke auf dem Pilgerweg mit drei Verletzten und einem Toten ist diese Frage noch immer nicht geklärt. Fest steht: Der Angriff ereignete sich kurz vor neun Uhr auf der Höhe der zehnten Station des Kreuzweges, der sich zur Einsiedelei Longeborgne schlängelt.

Das Drama scheint sich zwischen zwei Männern – beide um die 30 und miteinander verwandt – entwickelt zu haben. Bei der Auseinandersetzung wurde einer der beiden schwer verletzt und musste später ins Spital Sitten gebracht werden. Der andere wurde von der Polizei um 15.30 Uhr tot im Bachbett der Borgne gefunden.

Im Anschluss an den Streit bei der Wegkapelle begab sich der Schwerverletzte zur Einsiedelei: «Es war kurz vor Beginn der Messe, als ein Kollege von mir blutüberströmt in der Kapelle ankam. Er hatte eine tiefe Schnittwunde unter dem Ohr, blutete stark», sagt Jose-Luis Orokieta, regelmässiger Messebesucher in der Einsiedelei Longeborgne, in der Zeitung «Le Nouvelliste». «Wir dachten zuerst, es sei eine dschihadistische Attacke, doch dann sagte mein Kollege, dass der Angreifer mit einem Akzent aus der Gegend gesprochen habe und sehr verwirrt gewesen sei.»

Wo ist die Tatwaffe?

Vieles deutet darauf hin, dass es sich beim Angreifer um den Mann handelt, der tot im Bachbett gefunden wurde. Möglicherweise beging er Suizid. «Es lässt sich zwar nicht komplett ausschliessen, dass eine Drittperson involviert war, doch ist dies in dem Fall eher unwahrscheinlich», sagte Kantonspolizei-Sprecher Markus Rieder zu BLICK.

Verletzt wurden bei dem Angriff ausserdem eine Frau und ein Mann, beide 70 Jahre alt. Sie waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung wohl gerade auf dem Weg zur Kapelle. Sie erlitten ebenfalls Schnittwunden, konnten sich jedoch rechtzeitig ins nahe gelegene Restaurant Les Pèlerins retten. Die Frau aus Nendaz VS hat nach Angaben von Freunden keinerlei Verbindungen zum Täter, sie scheint lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Auch der ältere Mann kannte den Angreifer offenbar nicht.

Während sich der schwer verletzte Kollege von Messebesucher Orokieta im Spital von der Attacke erholt, laufen die Ermittlungen der Walliser Polizei und Justiz auf Hochtouren. Gestern standen 30 Beamte im Einsatz, um nach Hinweisen und der Tatwaffe zu suchen. Die Blutspuren auf dem Kreuzweg sowie die Wunden der Verletzten deuten daraufhin, dass der Angreifer wohl mit einem Messer zugestochen hat. (gr)