Auf der Panzer-Waschanlage in Bure JU :  Noch eine Duro-Schlappe!

Das Missgeschick passierte beim Autowaschen in Bure JU. Ein Soldat fuhr gestern einen Armee-Duro auf eine Rampe. Damit Fahrzeuge von unten gereinigt werden können, ist die Rampe in der Mitte geteilt. Wie ein Leserreporter BLICK berichtet, krachte der Duro bei den Putzarbeiten in diesen Zwischenraum.

Armee-Sprecher Daniel Reist bestätigt den Zwischenfall. «Eigentlich ist die Rampe für Panzer gedacht», sagt Reist. Für Duros sei der Zwischenraum zu breit. Der Soldat habe die Rampe verwechselt.

Bergung mit Kran

«Es gab nur geringe Schäden», erklärt Reist. «Der Duro wurde heute Morgen mit Hilfe eines Krans geborgen.» Verletzt wurde niemand.

Beim Duro-Unfall gestern in Schwyz war dies anders (BLICK berichtete). Als sich das Militärfahrzeug in einer Kurve überschlug, wurden zehn Soldaten leicht bis mittelschwer verletzt. Eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang läuft. (noo)