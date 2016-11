Ein Walliser wollte am vergangenen Mittwoch in Ried-Brig VS mit einer Schubkarre Mist aus einem Stall führen und auf einen Traktor laden.

Dabei löste sich aus noch ungeklärten Umständen die Laderampe und der Mann stürzte zu Boden, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Der 62-Jährige musste mit schweren Verletzungen in das Spital von Sitten gebracht werden, wo er einen Tag später starb. (bau/SDA)