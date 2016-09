Am ersten Tag der Jagd :  Waadtländer Jäger (†64) stürzt in den Tod

Die Eröffnung der Hochjagd am Montag hat für einen 64-jährigen Jäger in der Waadt tödlich geendet. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte über mehrere Felsbänder rund 200 Meter in die Tiefe.

Der Mann war zusammen mit einem weiteren Jäger unterwegs. Die beiden Männer glitten auf einem steilen Pfad aus, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilt. Während sein Begleiter nach wenigen Metern wieder Halt fand, wurde der 64-Jährige von sich lösenden Steinen in die Tiefe gerissen wurde.

Der Mann, der sich retten konnte, rief sofort Hilfe. Doch die Rettungskräfte brauchten mehrere Stunden, um die beiden Jäger zu finden. Sie befanden sich unter den Gipfeln der Berge Petit und Gros Châtillon in der Nähe von Bex VD. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung zum Unfall. (SDA)