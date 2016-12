Wenn der Blackout echt ist :  Tote Leitung bei den Rettern

Das Fernsehjahr startet düster: Am zweiten Neujahrstag zeigt SRF den fiktionalen Dokumentarfilm «Blackout» und thematisiert per Livesendung einen grossen Stromausfall in der Schweiz.

In Wirklichkeit hätte die Schweiz bei einem Blackout riesige Probleme. Unter anderem würde die zivile Kommunikation zusammenbrechen, wie ein Bericht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (Babs) zur Zukunft der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme deutlich macht. Auch die Alarmierungssysteme der Retter würden nicht mehr funktionieren.

Zwar legt das Babs in seinem Bericht dar, wie es ein sicheres Datenverbundnetz (SDVN) zwischen Bund, Kantonen und den Betreibern sicherheitsrelevanter Infrastrukturen aufbauen will. «Wir müssen im Katastrophenfall ein verlässliches System zur Kommunikation wichtiger Stellen haben», erklärt Babs-Sprecher Kurt Münger das Zukunftsprojekt.

Läuft alles nach Plan, soll der Bundesrat noch vor Juli entscheiden und die Botschaft für einen Finanzierungsbeschluss ans Parlament überweisen. Der Bericht, der SonntagsBlick vorliegt, zeigt aber auch: Zwar will das Babs die rund 120 wichtigen Stellen wie Polizeikommandos, wichtige Bundesämter oder etwa Atomkraftwerke für 100 Millionen Franken miteinander verknüpfen.

Nicht finanzierbar

Ein krisensicheres drahtloses Breitbandnetz zur Datenübertragung zwischen der Führung und Einsatzkräften wie Polizei oder Sanität aber will der Bund offenbar nicht realisieren. Diese Technik könne «derzeit nicht finanziert werden», so das Urteil im Bericht. Ein solches System würde Bern nochmals rund 55 Mil­lionen Franken kosten. Hinzu kommen 20 bis 25 Millionen pro Jahr für den Betrieb.

Dabei hat ein Ausfall des öffentlichen Kommunikationsnetzes im Katastrophenfall, wie der Bericht betont, für Polizei, Sanität und Feuerwehr gravierende Konsequenzen: «Ohne drahtlose Breitbandkommunikation fehlen den Einsatzkräften insbesondere in Ballungszentren und auf den Hauptverkehrsachsen sichere Kommunikationsmöglichkeiten bei Überlastung des Funknetzes oder bei der Übermittlung von grossen Datenmengen.»

Tatsächlich stossen Blaulichtorganisationen wie Schutz & Rettung Zürich beim Ausfall des zivilen Mobilnetzes schon heute schnell an ihre Grenzen, wie Theo Flacher (49), Bereichsleiter Einsatz & Prävention bei Schutz & Rettung Zürich, erklärt.

Bei einem Grossereignis breche die Kommunikation mit den Einsatzkräften an der Front zusammen. «Unsere Einsatzleitsysteme und damit die Alarmierung funktioniert heute ausschliesslich über das zivile Breitbandnetz», so Flacher. «Ist dieses überlastet, müssen wir zu Festnetztelefon und Funk greifen.»

Das Problem: Hat man gleichzeitig sehr viele Einsätze – wie im Katastrophenfall – sind diese mit Funk und Festnetztelefon nicht mehr zu bewältigen.

«Offenbar setzt der Bund seine Prioritäten anders»

Schutz & Rettung Zürich und die meisten Blaulichtorganisationen würden deshalb prioritär einen Ausbau des drahtlosen Breitbandnetzes befürworten. «Im Krisenfall müssen wir funktionieren, deshalb braucht es sichere Kommunikationsmittel», sagt Flacher. Und dazu gehöre das drahtlose Breitbandnetz. «Doch offenbar setzt der Bund seine Prioritäten anders», so Flacher.

Andere Länder sind beim Aufbau der drahtlosen Breitbandkommunikation viel weiter, allen voran die USA.

Die Vereinigten Staaten haben nach dem 11. September 2001 mit FirstNet eine unabhängige mobile Datenkommunikation bei Rettungs- und Sicherheitsorganisationen aufgebaut.

Vergleichbare Systeme wie in den USA werden derzeit gerade in Finnland und Belgien in Betrieb genommen.