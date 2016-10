Weniger Hormone, stärkere Libido :  Frauen über 30 haben keine Lust auf die Pille

Der Trend hält seit Jahren an: In den vergangenen acht Jahren verschrieben Ärzte in der Schweiz stetig weniger Anti-Baby-Pillen. Die Tendenz betrifft vor allem eine Altersgruppe: «Frauen ab 30 wenden sich von der Pille ab», sagt Andrés Uzeda, leitender Oberarzt der Praxis Frauen Permanence Zürich gegenüber der «Schweiz am Sonntag».

Viele Frauen hätten nach jahrelanger Verhütung mit der Pille das Bedürfnis nach einer anderen Verhütungsmethode mit weniger Hormonen, erklärt Uzeda. Sie würden deshalb nach Alternativen fragen, die nur lokal wirken und die Belastungen für den Körper reduzieren würden.

Weniger Hormone, mehr Lust

Martina Nordin ist Gynäkologin am Kantonsspital Baden. Für sie hat der Trend noch weitere Gründe: «Frauen ab 30 sind oft in der Familienplanung und wollen zwischen den Geburten auf Hormone verzichten.» Zudem steige mit zunehmendem Alter besonders bei Raucherinnen das Risiko für Thrombosen.

«Viele Frauen haben nach Jahren einfach genug und sind nicht mehr bereit, täglich ein Medikament einzunehmen», sagt Nordin weiter. Gemäss Uzeda hätten Alternativen wie Spiralen, Hautpflaster oder Vaginalringe zudem noch einen positiven Effekt: «Sie haben weniger Nebenwirkungen und führen daher zu einem geringeren Libidoverlust.»

Nachfrage bei jungen Frauen steigt

Während Frauen ab 30 also immer häufiger die Pille weg lassen und sich dadurch wieder mehr Lust auf Sex erhoffen, ist der Trend bei Mädchen und jungen Frauen genau umgekehrt. «Bei ihnen steigt die Nachfrage nach der klassischen Pille», sagt Uzeda. Auffallend sei, dass sie die Pille sogar immer früher nehmen würden. Der Zugang zur Pille hat sich in der Vergangenheit für Mädchen ab 14 Jahren denn auch stark vereinfacht. (cat)