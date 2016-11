Wenig Versicherungen :  Schweizer ignorieren Erdbebengefahr

Nachdem in der vergangenen Woche die Erdbeben in Italien für einen Schock auf der ganzen Welt sorgten, hat die Zurich Versicherung eine neue Auswertung zur Versicherung gegen Erdbebenschäden publiziert. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, versichern sich in der Schweiz nur sehr wenige Hausbesitzer gegen Erdbeben.

Die Spezialisten haben mehrere zehntausend Versicherungsverträge aus allen Kantonen ausgewertet. Sie berechneten dabei die Quote derjenigen Hausbesitzer, die nebst einer obligatorischen Gebäudeversicherung gleichzeitig auch noch eine Erdbebenversicherung als Zusatz abgeschlossen haben. Dies ist in der Schweiz freiwillig.

Erdbeben-Versicherungen fast nur im Wallis abgeschlossen

In kleinen Kantonen wie Appenzell, Schaffhausen, Uri und Glarus betrage die Quote der Erdbeben-Versicherungen Null oder nahezu Null, zitiert die «SonntagsZeitung» die Studie. In den meisten übrigen Kantonen seien es einige wenige Prozente. Am höchsten sei die Quote mit 31 Prozent im Wallis – in einer Region also, in der die Wahrscheinlichkeit für Erdbeben grösser ist und wo sich Bewohner noch an das schwere Beben 1946 erinnern können.

Auch die Stadt Basel gelte als gefährdet, trotzdem betrage die Quote im Stadtkanton nur gerade 16,6 Prozent. Alain Marti, Erdbebenexperte beim interkantonalen Rückversicherungsverband, beurteilt die Abdeckung in der «SonntagsZeitung» als ungenügend. «Wir haben eine grosse Versicherungslücke», sagt er.

Erdbeben auch in der Schweiz möglich

Gemäss dem Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich sind Erdbeben wie jüngst in Italien auch in der Schweiz jederzeit möglich. Experten der ETH rechnen mit möglichen Schadensummen zwischen 50 und 140 Milliarden Franken. (stj)