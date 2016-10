Weil er die Therapie verweigert :  Kinderschänder wird aus der Haft entlassen

Der einschlägig vorbestrafte William W. missbrauchte 2006 in Starrkirch-Wil SO die damals achtjährige Selina schwer. Das Gericht verurteilte ihn wegen versuchter Vergewaltigung, sexuellen Handlungen mit einem Kind und sexueller Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und ordnete eine stationäre Massnahme an.

Doch William W. liess jede Behandlung seiner Pädophilie ins Leere laufen und weigerte sich, an der Therapie für Sexualtäter teilzunehmen. Jetzt entschied das Obergericht Solothurn, dass er aus der Haft entlassen wird, weil eine aussichtslose Massnahme nach Strafgesetzbuch aufgehoben werden muss.

Da kein Antrag auf Verwahrung vorlag, soll William W. trotz hoher Rückfall­gefahr demnächst freikommen.