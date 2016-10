Wegen verbotenem Galaxy Note 7 :  Samsung-Tauscher am Genfer Flughafen

Wer in die USA fliegt, darf das Pannen-Handy Galaxy Note 7 nicht an Bord nehmen. Am Genfer Flughafen ist nun ein Samsung-Mitarbeiter dafür zuständig, die explosionsgefährdeten Geräte einzutauschen.

In der Nähe des Check-in-Schalters habe dafür ein junger Mann einen Stand installiert, schreibt die «Tribune de Genève».

Dort wartet er nun auf Passagiere und überträgt ihnen die Daten auf ein Samsung S7. Das erhalten sie als Ersatzgerät. Auch die Preisdifferenz wird erstattet. Bislang hatte er erst zwei Einsätze.