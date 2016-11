Kantonspolizei Tessin verhaftet Clown von Zirkus Knie

Die Kantonspolizei Tessin schlug am Sonntagabend in Lugano zu – im Auftrag der Zürcher Behörden. Dies berichtet die Zeitung «Corriere del Ticino». Die Verhaftung fand direkt nach der letzten Vorstellung der aktuellen Saison statt.

Der Verdächtige wurde noch am gleichen Abend an die Zürcher Behörden übergeben. Gemäss «20 Minuten» ist die Staatsanwältin Françoise Stadelmann für den Fall zuständig. Sie ist bei der Staatsanwaltschaft IV für Gewaltdelikte tätig. Im Aufgabenbereich liegen Tötungsdelikte, Sexualdelikte, Kindsmissbrauch und häusliche Gewalt. Der Grund der Verhaftung ist unbekannt.

Die soeben beendete Tournee des Circus Knie begann im März in Rapperswil-Jona. In den Kanton Zürich führte sie erstmals im März: Der Nationalzirkus gastierte für drei Tage in Winterthur. Im Mai war der Knie einen Monat auf dem Sechseläutenplatz in der Stadt Zürich zu Gast. Ob die Verhaftung mit einem Vorfall während dieser Zeitspanne zu tun hat, ist nicht bekannt. Der Zirkus hat sich bisher nicht zum Vorfall geäussert.