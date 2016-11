Fall Céline Uster: Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch Begleiter

Der Begleiter der vorübergehend vermissten Céline (12) sitzt in Untersuchungshaft. Dies bestätigt die Staatsanwaltschaft gegenüber «TeleZüri». Gegen den Mann wird wegen sexuellen Handlungen mit Kindern ermittelt, bestätigt die Oberstaatsanwaltschaft gegenüber dem Sender.

Céline wurde am Dienstag letzter Woche als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde das Mädchen gesehen, als es in Uster ZH ein Geschäft verliess. Am Freitag wurde sie in Uster aufgegriffen – zusammen mit einem unbekannten Mann. Laut der Mutter machte Céline einen «verwahrlosten aber einigermassen guten Eindruck». (sac)