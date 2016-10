Ware Mensch: Gerardo Ruocco (36) wurde in Genf ausgebeutet :  «Ich schuftete für 330 Franken auf dem Bau»

Moderne Sklavenmärkte liegen zentral, zum Beispiel an der Via Lecco in der italienischen Grenzstadt Como (I). Sie sind nicht gekennzeichnet. An der Eingangstür der Jobvermittlungsagentur von Giancarlo G.* hängt nicht einmal ein Firmenschild.

«Das war schon komisch», sagt Gerardo Ruocco (36). Doch das Angebot klang zu verlockend: «Sie versprachen mir einen super Job in der Schweiz. Ich tappte in die Falle.» 4000 Franken im Monat sollte der arbeitslose Maler bekommen. Viel Geld für den Vater von zwei Kindern (7 und 5 Jahre). Freunde hatten ihm zu Hause in Neapel (I) davon erzählt. Also reiste Ruocco nach Como. Dort leitete ihn Giancarlo G. nach Melide TI weiter. G. betreibt dort an der Adresse des Treuhänders Gianluigi Valsangiacomo (62) die Firma Astro Investment. Eine Briefkastenfirma, aber alles ganz legal.

Gerardo Ruocco unterschreibt einen Arbeitsvertrag. Sein Arbeitsplatz ist eine Baustelle an der Rue de la Servette in Genf. Am 19. Mai gehts los. «Ich arbeitete zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche», sagt Ruocco. Zwei Monate lang schuftet der Neapolitaner, verputzt und streicht in dieser Zeit zwölf Neubauwohnungen. Sein Lohn: 330 Franken im Monat. «Die Vermittler haben uns immer wieder vertröstet. Das Geld komme bald.» Als er sich wehren will, droht ihm Giancarlo G.: «Du bist ein Scheisskerl! Du weisst nicht, welch gefährliche Leute hinter uns stehen.» Ruocco bleibt cool. «Ich habe keine Angst vor der Mafia.»

Kein Einzelfall

Anfang August sehen die kantonalen Bauinspektoren Adriano Visentin (54) und François Vittori (61) auf der Baustelle in Genf nach dem Rechten. Gerardo Ruocco tritt vor und erklärt die Misere. Die Baustelle wird gesperrt und die Gewerkschaft Unia eingeschaltet. Astro Investment in Melide gerät unter Druck.

Deren Vertreter Gianluigi Valsangiacomo klagt: «Jetzt muss ich sehen, wie die Arbeiter zu ihrem Geld kommen. Ich wurde selbst betrogen, habe nie einen Rappen gesehen. Der ita­lienische Firmengründer ist verschwunden.» Von Giancarlo G. fehlt jede Spur.

Kein Einzelfall für Bauinspektor Visentin: «Wir haben 16 000 Bauarbeiter in Genf, rund 25 Prozent sind illegal. Manchmal haben die Opfer dieser modernen Sklaverei nicht einmal genug zu essen.» 4000 Kontrollen führte Genf im Jahr 2015 durch. «Bei über 1700 gab es Beanstandungen», sagt François Vittori. «Dahinter stecken mafiöse Machenschaften.»

So sieht es auch der Tessiner Generalstaatsanwalt John Noseda (68): «In den letzten fünf Jahren haben wir in über 20 Fällen ermittelt. Nur drei oder vier kamen vor Gericht. Es gab Ur­teile wegen Wucher, Nötigung, Urkundenfälschung, Betrug.» Das Problem liege, sagt der Chefankläger, in der Omertà, dem mafiösen Schweigen. «Ich habe Bauarbeiter befragt. Die hatten Angst auszusagen, sie fürchten um den Job und das Wohl ihrer Familien.» Haupt­ursache des Menschenhandels, sagt Noseda, sei Armut.

